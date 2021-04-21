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    22:00, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Поссорилась с мужем и исчезла жительница СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение суток нашли женщину, которая исчезла после ссоры с мужем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, заявление о пропаже 44-летней горожанки написал ее супруг. Рассказал, что накануне они поссорились. Женщина вышла из дома и перестала выходить на связь.

    Полицейские говорят, что подобные ситуации не редкость. Механизм поиска отработан. Сначала полицейские осматривают место происшествия, чтобы исключить попытку сокрытия тяжкого преступления. Разослали ориентировки, проанализировали круг общения.

    «В ситуациях семейного конфликта люди далеко не всегда обращаются к близким, нередко они доверяют свои переживания именно коллегам, другим знакомым, с которыми не поддерживают постоянного личного общения. Отработали контакты без вести пропавшей. Установили, что она, живая и здоровая, находится у знакомых в районе М. Жумабаева», — рассказал начальник 2-го отдела полиции Руслан Сыздыков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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