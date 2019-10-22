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Посредством театральных постановок борются с коррупцией в Акмолинской области

22 Октября 2019 08:49
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Посредством театральных постановок борются с коррупцией в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжают бороться с коррупцией через театральные постановки. На этот раз на суд зрителей был представлен спектакль «Чичиков», поставленный по мотивам поэмы Н. Гоголя «Мертвые души», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спектакль еще не начался, а на авансцене зрителя уже встречает Чичиков (Андрей Владимиров). В окружении старых рассыпающихся досок – таких же гнилых, как и сами помещики, с которыми нас знакомит Гоголь… А над всей этой трухой под потолком парят черные воздушные шары. Что это? Души? Уж не тех ли самых крестьян, застрявшие где-то между небом и землей? А, может, и самих помещиков, «надутых» господином Чичиковым?

И практически все время в голове вертится ряд вопросов - какова она – человеческая душа? Можно ли ее купить? Дорого или за бесценок?


Пожалуй, эту фантасмагорию можно назвать «спектаклем не для всех». Множество символов и гротескных ситуаций. И при всем этом - как уже было сказано выше, спектакль поставлен для реализации «Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 гг.» для формирования предпосылок антикоррупционной культуры и нулевой терпимости ко всем формам правонарушений у населения. И тема как нельзя кстати. Заезжий экс-чиновник скупает умерших крестьян для какой-то понятной только ему одному цели. Среди помещиков начинается паника: каждый старается продать своих мертвецов подороже, но в то же время боится самой ситуации. Вместе с героями мы оказываемся лицом к лицу с человеческими пороками и страхами. И в этой путанице сложно понять, чьи души реально мертвы – крестьян или помещиков?


Над постановкой вновь работал тандем из Кыргызстана, уже известный акмолинскому зрителю по «Плахе», – режиссер–постановщик Шамиль Дыйканбаев и художник–постановщик, лауреат Международной премии им. Ч. Айтматова Садыр Ниязакунов. Ну а на сцене блистали известные и любимые публикой Тимур Валиев, Василий Гречанников, Артем Костров, Елена Петренко, Андрей Красноштанов и многие другие.

«Лично для меня работа над спектаклем была очень интересная, потому как я видел этот спектакль во многих театрах. Мы выставили его на показ в фестивальные дни, мне будет очень интересно услышать мнение о постановке театральных критиков, директоров других театров. Как мне кажется, около 70% наших зрителей пока не готовы к такому спектаклю. Как всегда бывает у Гоголя, это фантасмагория. Однако на сегодня это один из самых доходчивых наших спектаклей. Гоголя слышим, Гоголя читаем», - поделился напоследок с Казинформом директор акмолинского областного русского театра драмы Бейбит Бахтыгереев.




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Ключевые слова: Акмолинская область, Коррупция, Культура,
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Автор:

Оксана Матасова

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