Посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей – вице-министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Об этом на брифинге в СЦК заявила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей», - подчеркнула Жанат Жахметова.

Вице-министр отметила, что данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании».

«Любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК. Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения. Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов Министерства энергетики РК, которое курирует проведение данных аукционов», - пояснила Жанат Жахметова

Ранее сообщалось, что на второй электронный аукцион было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге.

«Мы сообщали о запуске системы с 1 сентября 2020 года. И уже 23 декабря прошлого года был проведен первый онлайн-аукцион по предоставлению права на разведку и добычу. С момента запуска было проведено 2 аукциона, последний был 23 апреля 2021 года по 8 участкам», - сказала Жанат Жахметова.

Было отмечено, что на второй электронный аукцион, который состоялся 23 апреля 2021 года, было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге, а итоговая сумма подписного бонуса составила 9,3 млрд тенге, превысив первоначальный стартовый бонус в 13 раз.