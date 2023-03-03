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Посредники при поставках продуктов делали необоснованные наценки в Атырау

3 Марта 2023, 15:32
Посредники при поставках продуктов делали необоснованные наценки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау посредники при поставках продуктов питания делали необоснованно большие наценки. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для выявления всех посреднических цепочек при реализации продуктов питания в регионе создана специальная комиссия. Было установлено, что социально значимые продукты питания - сливочное масло, куриное мясо и молочные продукты поставляются на прилавки магазинов через посредников, а наценки на товар превышают 15%. К примеру, посредники при поставке в супермаркеты добавили на сливочное масло 82- 104 процента наценки. Такие нарушения выявлены в результате аналитической работы комиссии. В настоящее время с указанными субъектами предпринимательства - посредниками проведена информационно-разъяснительная работа. В результате цена на сливочное масло снижена с 2 401 тенге до 1 680 тенге», – рассказал Нурбол Жанабеков.

Предприниматели, совершившие правонарушение, в первый раз получат предупреждение. В повторных случаях, если наценки на товар превышают 15%, они будут привлечены к ответственности в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности».

В заседаниях комиссии по выявлению недобросовестных посредников на продукты питания принимают участие предприниматели, представители департамента по защите прав потребителей, департамента экономических расследований, палаты предпринимателей «Атамекен», общественных объединений.


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