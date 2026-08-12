Посредники, наценки и аптечные сети: что происходит на фармрынке Казахстана

В Казахстане на каждые 10 тысяч жителей приходится 4,9 аптеки — почти на 70% больше среднего показателя стран ОЭСР. При этом в 2025 году розничный фармацевтический рынок вырос на 14,7% в денежном выражении, а продажи в упаковках сократились на 11,4%. Почему рост числа аптек не усиливает конкуренцию и не приводит к снижению цен — разбирался корреспондент Kazinform.

Рынок, который не подчиняется принципу «спроса и предложения»

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 1 сентября 2021 года в Казахстане насчитывалось 9131 общественная аптека (community pharmacy). Это означает, что на каждые 10 000 жителей приходится 4,9 аптеки. Из них 94,4% — частные и лишь 5,6% — государственные. Географическое распределение также неравномерно: 67% функционируют в городах, а 33% — в сельской местности.

Больше всего аптек сосредоточено в Алматы — 1146 объектов, что составляет примерно 13% от общего числа по республике. Самая маленькая доля принадлежит Атырауской области — всего 3%. Если пересчитать этот показатель на численность населения в регионах, возникает совершенно другая картина. В среднем по Казахстану на одну аптеку приходится 2034 жителя. Однако в Шымкенте на одну аптеку приходится всего 1362 человека, тогда как в Кызылординской области этот показатель достигает 3240 человек.

Согласно данным ВОЗ, в Казахстане 354 аптеки получили лицензию на продажу наркотических и психотропных препаратов. Наряду с этим в стране работают 883 аптечных отделения, 192 передвижных аптечных пункта и 20 аптечных отделений при организациях первичной медико-санитарной помощи.

Еще одна особенность аптечного рынка Казахстана — отсутствие демографических или географических ограничений на открытие новых аптек. То есть законодательство не запрещает открывать новую аптеку, если в определенном районе их уже достаточно. Вместе с тем не предусмотрены и специальные требования, ограничивающие горизонтальную или вертикальную интеграцию аптечных сетей. Простыми словами, закон специально не запрещает одной компании объединять множество аптек в одну сеть или одновременно контролировать производство, оптовую и розничную торговлю лекарствами.

Фото: Envato.com

Половина выручки находится в руках 15 компаний

В свою очередь, в анализе розничного рынка за 2025 год, проведенном международной аналитической компанией IQVIA, отмечено, что всего за один год количество аптек в Казахстане увеличилось на 1126 и достигло 9659. Из них 4522 — это сетевые аптеки, а 4252 — независимые.

Если верить данному исследованию, розничный фармацевтический рынок вырос в денежном выражении. В 2025 году его объем достиг 667,7 млрд теңге, увеличившись за год на 14,7%. Однако объем проданных за этот же период лекарств, наоборот, уменьшился. В пересчете на упаковки было продано 469,9 млн упаковок. Это на 11,4% ниже показателя 2024 года. Выходит, что казахстанцы покупали меньше лекарств, чем раньше, но тратили на них больше денег.

Структура рынка также претерпевает изменения. ТОП-15 аптечных сетей Казахстана объединяют 2507 аптек и контролируют 50,47% оборота розничного рынка. В целом сетевые аптеки обеспечивают 76,3% розничного рынка, а независимые — всего 23,7%.

Крупнейшим игроком в 2025 году стала «Зерде Фарма». У компании 471 аптека, и она занимает 11,64% розничного рынка. За ней расположились «Биосфера»/Format.KZ (456 аптек, 7,59%), «Рауза АДЕ» (230 аптек, 7,45%). А сеть с самым большим количеством аптек — «Аптеки со склада» (505 аптек), тем не менее ее доля на рынке составляет всего 6,20%. Сеть «Мурат Фарм» с 80 аптеками занимает 3,07% розничного рынка.

Эти данные демонстрируют интересный парадокс фармацевтического рынка Казахстана. С одной стороны, в последние годы количество аптек в стране увеличивалось, рынок расширялся. С другой стороны, хотя объем розничной торговли вырос в денежном выражении, количество проданных упаковок лекарств сократилось. Наряду с этим основная часть рыночного оборота все больше концентрируется в руках крупных аптечных сетей. Это указывает на то, что увеличение количества аптек не приводит автоматически к снижению цен на лекарства или усилению конкуренции.

Фото: freepik.com

Согласно анализу, опубликованному на Pharmreviews.kz, наибольшее количество аптек сосредоточено в Алматы — около 1300 аптек. За ним следует Астана, где работает около 1000 аптек.

Несмотря на это, основной денежный оборот на рынке формируют не независимые аптеки, а крупные сети. По Казахстану 72% розничного товарооборота приходится на долю сетевых аптек, в то время как независимые обеспечивают всего 28%.

Среди регионов это различие проявляется еще ярче. Например, в Туркестанской области 98% оборота от продажи лекарств приходится на долю сетевых аптек. А в области Ұлытау доля независимых аптек достигает 45%. Это говорит о том, что позиции небольших частных аптек в данном регионе все еще остаются относительно сильными.

Структура продаж также создает интересную картину. Более 70% денежного оборота удерживают лекарственные средства стоимостью от 1 тыс. до 10 тыс. теңге. Лидером же по количеству проданных упаковок являются лекарства в диапазоне 100-500 тенге, их доля составляет 44%. На долю препаратов стоимостью 1-3 тыс. теңге приходится 26%.

Инфографика: Kazinform

Эти данные показывают, что большое количество аптек само по себе не означает высокого уровня конкуренции на рынке. Напротив, основной оборот в розничной торговле все больше концентрируется в руках крупных сетей.

91% лекарств «СК-Фармация» получает через посредников

Проведенный Высшей аудиторской палатой в 2025 году государственный аудит показал, что в фармацевтической системе на всех этапах от производства до государственных закупок имеются системные проблемы, способствующие росту цен.

Судя по выводам ВАП, объем фармацевтического рынка Казахстана достиг 1,2 трлн теңге, однако 84% из него занимают импортные продукты. За последние три года государство оказало отрасли различную поддержку и предоставило льготы на общую сумму 148 млрд тенге. Несмотря на это, количество наименований лекарств, поставляемых отечественными производителями, сократилось с 968 до 507, то есть примерно в два раза.

Аудит раскритиковал цепочку формирования цен на лекарства. Новый препарат должен пройти через несколько процедур, чтобы быть закупленным через единого дистрибьютора «СК-Фармация». В результате многие процедуры закупок проходят с участием единственного поставщика. Высшая аудиторская палата заявила, что подобные ограничения способствуют необоснованному росту цен. В ходе проверки было выявлено, что розничная надбавка достигала 172%, а по лекарствам, приобретаемым за счет бюджета, — до 35%. После этого Министерство здравоохранения внесло изменения в правила ценообразования лекарств и пересмотрело шкалу надбавок.

Еще одна важная проблема — обилие посредников. В 2024 году «СК-Фармация» приобрела напрямую у производителей лишь 9% лекарств. При этом логистические расходы за последние три года выросли на 60% и в 2024 году достигли 11 млрд теңге. По оценкам аудиторов, такие расходы также влияют на конечную стоимость лекарств.

Одним из самых тревожных выводов стала разница в цене на один и тот же препарат. Высшая аудиторская палата сообщила, что разница между ценой госзакупок и ценой на розничном рынке по 15 самым дорогим лекарствам в некоторых случаях достигала 600%. Аудиторы связали это с риском незаконного списания лекарств, предназначенных для бесплатной амбулаторной помощи, и их поступления в розничные торговые сети.

Бремя маркировки

По мнению ветерана отрасли, возглавлявшего до 2013 года департамент Комитета по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью по Мангистауской области Алипкали Бисекешова, увеличение количества аптек в Казахстане не ведет автоматически к удешевлению лекарств. По его словам, на это влияют изменение требований к регулированию отрасли, увеличение числа посредников и дополнительные расходы, возложенные на аптеки.

— Раньше требования к открытию аптек были намного строже. Аптеками в основном руководили только провизоры с высшим образованием. Было требование, чтобы расстояние между двумя аптеками в сельской местности составляло не менее двух километров, а в городе — 500 метров. Сейчас таких ограничений нет. Вы видите, как 2-3 аптеки располагаются в ряд под одним жилым домом, — говорит он.

Наряду с этим он упомянул, что в свое время провизоры и фармацевты проходили аттестацию каждые 5 лет.