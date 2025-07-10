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    01:15, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Посольство США: Хуситы похитили членов экипажа Eternity C

    Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» похитили членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море в результате нападения йеменских повстанцев. Об этом говорится в заявлении посольства США в Йемене, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    хуситы, Красное море
    Фото: flickr.com / Alex Malev

    — Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения. Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США признали их террористической организацией, — сообщила американская дипломатическая миссия.

    Команда сухогруза состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. По данным агентства Reuters, всего на борту были 25 человек, включая вооруженную охрану. По состоянию на вечер среды известно о четырех погибших. Сотрудники европейской морской миссии Aspides спасли шестерых членов экипажа. Остальные числятся пропавшими без вести.

    Судно было атаковано 7 июля. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие выпустили по корпусу Eternity C пять снарядов из гранатомета. Сухогруз получил серьезные повреждения, потерял ход и затонул в среду утром. Инцидент произошел в 51 морской миле к западу от йеменского портового города Ходейда.

    Теги:
    Хуситы Происшествия Мировые новости Йемен
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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