Посольство РК в Турции посетил председатель Совета старейшин тюркских государств 

Взаимоотношения тюркских стран все больше укрепляются. Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев встретился с председателем Совета старейшин тюркских государств, экс-премьером Турецкой Республики и бывшим спикером парламента Бинали Йылдырмом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Посольство РК в Турции

По случаю визита турецкого политика в здании Посольства РК в Турции был организован теплый прием. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития тюркской интеграции.

Председатель Совета старейшин в первую очередь выразил слова сочувствия Казахстану и всему казахстанскому народу в связи с наводнениями в ряде регионов страны.

Одновременно Б. Йылдырым высоко оценил уровень отношений между двумя странами и пожелал дальнейшего укрепления взаимосвязей братских государств.

Он также ознакомил казахстанских дипломатов с текущей работой Совета старейшин и поделился информацией о запланированных мероприятиях на текущий год.

В свою очередь, Е. Сапиев представил информацию о планах председательства Казахстана в Организации тюркских государств и отметил инициативы в рамках интеграции тюркских стран.

Стороны достигли договоренности о координации работы в дальнейшем по широкому спектру сотрудничества.