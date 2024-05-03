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    17:43, 03 Май 2024 | GMT +6

    Посольство РК в Турции посетил председатель Совета старейшин тюркских государств 

    Посольство РК в Турции посетил председатель Совета старейшин тюркских государств 
    Фото: Посольство РК в Турции

    Взаимоотношения тюркских стран все больше укрепляются. Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев встретился с председателем Совета старейшин тюркских государств, экс-премьером Турецкой Республики и бывшим спикером парламента Бинали Йылдырмом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Посольство РК в Турции посетил председатель Совета старейшин тюркских государств 
    Фото: Посольство РК в Турции

    По случаю визита турецкого политика в здании Посольства РК в Турции был организован теплый прием. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития тюркской интеграции.

    Председатель Совета старейшин в первую очередь выразил слова сочувствия Казахстану и всему казахстанскому народу в связи с наводнениями в ряде регионов страны.

    Одновременно Б. Йылдырым высоко оценил уровень отношений между двумя странами и пожелал дальнейшего укрепления взаимосвязей братских государств.

    Он также ознакомил казахстанских дипломатов с текущей работой Совета старейшин и поделился информацией о запланированных мероприятиях на текущий год.

    В свою очередь, Е. Сапиев представил информацию о планах председательства Казахстана в Организации тюркских государств и отметил инициативы в рамках интеграции тюркских стран.

    Стороны достигли договоренности о координации работы в дальнейшем по широкому спектру сотрудничества.

    Посольство РК в Турции посетил председатель Совета старейшин тюркских государств 
    Фото: Посольство РК в Турции

     

    Теги:
    Организация тюркских государств Новости тюркского совета Турция Тюркский мир Посольство РК МИД РК
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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