Посольство РК в Кыргызстане принимает участие в международной благотворительной акции

В Бишкеке проходит ежегодная благотворительная ярмарка, в которой традиционно принимают участие иностранные представители дипломатического корпуса страны пребывания, различные диаспоры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Акция, организованная Министерством иностранных дел Кыргызстана совместно с мэрией Бишкека, приурочена к Международному дню защиты детей. Все вырученные средства от реализации кулинарных и сувенирных изделий и других товаров будут направлены на благотворительные цели.

Посетителям ярмарки предложен широкий ассортимент уникальных изделий народного промысла, сувенирной продукции, национальных угощений и напитков стран-участниц.

Посольство Казахстана в числе других дипмиссий приняло участие в данном мероприятии. Павильон был оформлен красочными информативными стендами о предстоящих в текущем году в Астане V Всемирных играх кочевников под девизом «Ұлы Дала дүбірі» — Встреча в великой степи». На продажу были выставлены национальные сувениры и блюда, произведенные в нашей стране напитки и сладости, предметы рукоделия. Особенным спросом посетителей пользовались казахстанский шоколад, баурсаки, жент, иримшик и домашняя выпечка, приготовленная руками жен казахстанских дипломатов.

Одними из первых посетителей казахстанского павильона стали первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеин Исаев и главы ряда дипломатических представительств. Их встретил посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев.

Главной целью благотворительной ярмарки является ознакомление ее гостей с историей, культурой, достижениями и национальной кухней иностранных государств-участников.