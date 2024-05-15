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    23:00, 14 Май 2024 | GMT +6

    Посольство РК в Кыргызстане принимает участие в международной благотворительной акции

    Посольство РК в Кыргызстане принимает участие в международной благотворительной акции
    Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

    В Бишкеке проходит ежегодная благотворительная ярмарка, в которой традиционно принимают участие иностранные представители дипломатического корпуса страны пребывания, различные диаспоры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Акция, организованная Министерством иностранных дел Кыргызстана совместно с мэрией Бишкека, приурочена к Международному дню защиты детей. Все вырученные средства от реализации кулинарных и сувенирных изделий и других товаров будут направлены на благотворительные цели.

    Посетителям ярмарки предложен широкий ассортимент уникальных изделий народного промысла, сувенирной продукции, национальных угощений и напитков стран-участниц.

    Посольство Казахстана в числе других дипмиссий приняло участие в данном мероприятии. Павильон был оформлен красочными информативными стендами о предстоящих в текущем году в Астане V Всемирных играх кочевников под девизом «Ұлы Дала дүбірі» — Встреча в великой степи». На продажу были выставлены национальные сувениры и блюда, произведенные в нашей стране напитки и сладости, предметы рукоделия. Особенным спросом посетителей пользовались казахстанский шоколад, баурсаки, жент, иримшик и домашняя выпечка, приготовленная руками жен казахстанских дипломатов.

    Одними из первых посетителей казахстанского павильона стали первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеин Исаев и главы ряда дипломатических представительств. Их встретил посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев.

    Главной целью благотворительной ярмарки является ознакомление ее гостей с историей, культурой, достижениями и национальной кухней иностранных государств-участников.

    Теги:
    Казахстан Посольство РК Кыргызстан Международные отношения Благотворительность
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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