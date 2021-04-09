Посол Японии в РК попрощался с казахстанцами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Касаи Тацухико опубликовал прощальное послание на сайте посольства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошел один год после полномасштабного распространения COVID-19 в Республике Казахстан. Этот год был тяжелым для каждого из вас. Однако я считаю, что несмотря на такие трудности, в последнее время ситуация начала меняться к лучшему в связи с введением вакцин. Я хотел бы официально объявить, что я завершаю свою дипломатическую миссию и возвращаюсь в Японию. По завершении своей миссии, я бы хотел передать мои слова как я думаю о будущем Казахстана всем в Республике Казахстан на сайте посольства Японии», - написал Касаи Тацухико.

Он подчеркнул, что скоро наступит знаменательная веха: 30-летняя годовщина создания государственности Казахстана и установления дружеских отношений между Японией и Казахстаном.

«Я думаю, что после создания государственности в конце 1991 года Казахстан и казахстанский народ серьезно взялись за строительство новой страны и переход к рыночной экономике. На протяжении этих трех десятилетий Япония вместе с международным сообществом неизменно поддерживали и поддерживают Казахстан в его стремлении достигнуть стабильности и процветания. В результате этого Казахстан добился очень много. Я считаю величайшим достижением среди них за 30 лет то, что Казахстан стал страной, имеющей общие c нами и со всем миром взгляд и ценности. От души поздравляю с тем, что Казахстан стал великой страной. В настоящее время весь мир испытывает трудности в связи с пандемией COVID-19. Однако, будучи оптимистом, хотел бы отметить, что человечеству можно использовать этот случай как поворотный пункт к успешной и благополучной будущности. Я верю, что Япония и Казахстан, как страны, имеющие общие взгляды на ценности, являются полноправными партнерами, которые, двигаясь вместе, могут сделать скачок к достижению светлого будущего», - отметил посол.

«Я буду продолжать даже после завершения моей миссии продвигать стратегическое партнерство между двумя странами и развивать отношения во всех сферах. Я приложу все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества, чтобы две страны в сотрудничестве с международным сообществом преодолели эту сложную ситуацию, с целью восстановления стабильности и процветания в мире», - заключил г-н Касаи Тацухико.

Напомним, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провёл встречу с Послом Японии Тацухико Касаи по случаю завершения его дипломатической миссии.







