Посол Ватикана поделился подробностями визита Папы Римского в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В министерстве иностранных дел РК Апостольский Нунций Ватикана, Посол Ватикана господин Фрэнсис Ассизи Чулликат сообщил подробности визита Папы Римского в Казахстан и пригласил дипломатический корпус посетить Святую Мессу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Ватикана отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил со смелым обращением. Он признался, что был впечатлен программой реформ, которые озвучил Президент Казахстана.

«Вас ждет яркое, светлое будущее», - сказал Фрэнсис Ассизи Чулликат.

В ходе выступления он поделился подробностями визита Папы Римского в Казахстан.

«Он пребывает 12 сентября. Папа Римский выступит с речью перед дипломатическим корпусом и представителями гражданского общества в концертном зале Qazaqstan. 14 сентября пройдет Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Папа Римский также выступит с речью. Во второй половине дня будет проведена месса. Это одна из священных церемоний, которые мы отмечаем. В наших списках значатся почти 1 тыс. человек. Мы ожидаем прибытие около 6-10 тыс. человек. В последний день визита Папы Римского он выступит на церемонии закрытия Съезда. Вы получите обновленную информацию через протокольный офис Министерства иностранных дел РК», - сказал Апостольский Нунций Ватикана.

Фрэнсис Ассизи Чулликат добавил, что дипломатический корпус будет приглашен на встречу с Папой Римским в концертном зале Qazaqstan, на святую мессу. Дипломатическому корпусу будет предоставлен транспорт от здания Министерства иностранных дел до Святой Мессы, чтобы избежать пробок и других проблем.

Ранее сообщалось , что Месса Папы Римского Франциска состоится в Нур-Султане на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.