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    15:12, 04 Май 2024 | GMT +6

    Посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев прокомментировал проведение V Всемирных игр кочевников в Астане

    ниязходжаев
    Фото: Eurasia.Policy.Culture

    V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане предстоящей осенью, вызывают огромный интерес не только со стороны их участников и средств массовой информации.  Турция, Иран, страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы, России, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в столице Казахстана также выражают  свою заинтересованность этим грандиозным мероприятием. Своим мнением с Kazinform поделился Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев

    — Страны нашего региона открывают миру свое лучшее достояние, которое мы получили в наследство, пришедшее к нам из глубины веков. Желаю успешного проведения состязаний, и пусть победит сильнейший. Хотя, в данном случае, побеждаем мы все — страны нашего региона.  

    Мы всегда говорим, и это доказано историей, что казахский и узбекский народы очень близки. И, естественно, что сегодня также существует очень большой взаимный интерес у граждан обеих стран друг к другу. Что, по большому счету, приводит к развитию туризма, которому как в Казахстане, так и в Узбекистане уделяется очень большое внимание. Скажу при этом, что особое внимание приковано к историческому туризму — это посещение исторических объектов, сакральных мест, знакомство с культурным наследием. Также еще одно направление туризма — тематические мероприятия, которые проходят в обеих странах. В качестве примера можно назвать предстоящие V Всемирные игры кочевников в Казахстане с участием спортсменов из многих стран и мероприятия в Узбекистане, посвященные сохранению культурного наследия, куда приглашаются, в том числе, и ремесленники из Казахстана.

    Месяц назад мы провели в Шымкенте чемпионат мира по узбекскому национальному виду спорта, похожему, скажем так, на восточные единоборства, ведущее свое начало со времен эмира Тимура. То есть, мы возобновляем, восстанавливаем и показываем всему миру наши культурные ценности, наши традиции и, конечно же, национальные виды спорта. Иными словами, Казахстану и Узбекистану есть что показать миру — и то, что касается туризма и спорта, науки, и исторические объекты, и культурное наследие.

    Плюс, уделяется много внимания спортивным проектам.

    Осенью в Астане пройдет очень большое мероприятие — V Всемирные игры кочевников, где будут представлены не только состязания наших спортсменов. Наши страны также стремятся продемонстрировать всему миру именно национальные виды спорта: курес — борьба, будут также выступать лучники, будут и конноспортивные состязания. Так что мы готовимся, и тоже будем участвовать.

    Сейчас идет работа над тем, чтобы представители конноспортивного направления Узбекистана приняли участие во Всемирных играх кочевников со своими лучшими скакунами.

    Я уверен, что данное юбилейное мероприятие пройдет на очень высоком уровне, поскольку к будущим играм идет весьма серьезная подготовка — подчеркнул Его превосходительство в эксклюзивном интервью.

    Материал подготовлен Ольгой Теннант для Kazinform.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Узбекистан Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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