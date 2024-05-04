Посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев прокомментировал проведение V Всемирных игр кочевников в Астане

V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане предстоящей осенью, вызывают огромный интерес не только со стороны их участников и средств массовой информации. Турция, Иран, страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы, России, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в столице Казахстана также выражают свою заинтересованность этим грандиозным мероприятием. Своим мнением с Kazinform поделился Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев

— Страны нашего региона открывают миру свое лучшее достояние, которое мы получили в наследство, пришедшее к нам из глубины веков. Желаю успешного проведения состязаний, и пусть победит сильнейший. Хотя, в данном случае, побеждаем мы все — страны нашего региона.

Мы всегда говорим, и это доказано историей, что казахский и узбекский народы очень близки. И, естественно, что сегодня также существует очень большой взаимный интерес у граждан обеих стран друг к другу. Что, по большому счету, приводит к развитию туризма, которому как в Казахстане, так и в Узбекистане уделяется очень большое внимание. Скажу при этом, что особое внимание приковано к историческому туризму — это посещение исторических объектов, сакральных мест, знакомство с культурным наследием. Также еще одно направление туризма — тематические мероприятия, которые проходят в обеих странах. В качестве примера можно назвать предстоящие V Всемирные игры кочевников в Казахстане с участием спортсменов из многих стран и мероприятия в Узбекистане, посвященные сохранению культурного наследия, куда приглашаются, в том числе, и ремесленники из Казахстана.

Месяц назад мы провели в Шымкенте чемпионат мира по узбекскому национальному виду спорта, похожему, скажем так, на восточные единоборства, ведущее свое начало со времен эмира Тимура. То есть, мы возобновляем, восстанавливаем и показываем всему миру наши культурные ценности, наши традиции и, конечно же, национальные виды спорта. Иными словами, Казахстану и Узбекистану есть что показать миру — и то, что касается туризма и спорта, науки, и исторические объекты, и культурное наследие.

Плюс, уделяется много внимания спортивным проектам.

Осенью в Астане пройдет очень большое мероприятие — V Всемирные игры кочевников, где будут представлены не только состязания наших спортсменов. Наши страны также стремятся продемонстрировать всему миру именно национальные виды спорта: курес — борьба, будут также выступать лучники, будут и конноспортивные состязания. Так что мы готовимся, и тоже будем участвовать.

Сейчас идет работа над тем, чтобы представители конноспортивного направления Узбекистана приняли участие во Всемирных играх кочевников со своими лучшими скакунами.

Я уверен, что данное юбилейное мероприятие пройдет на очень высоком уровне, поскольку к будущим играм идет весьма серьезная подготовка — подчеркнул Его превосходительство в эксклюзивном интервью.