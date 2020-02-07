Посол Узбекистана в Казахстане разъяснил Послание Президента РУ Шавката Мирзиёева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О содержании Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол РУ в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на брифинге в Казахском гуманитарно-юридическом университете имени М. Нарикбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее Послание Президента – это его третье Послание, он подвел итоги прошедшего года, определил приоритетные направления и задачи по развитию страны в 2020 году и на последующие пять лет, в целом, выдвинул законодательные инициативы по актуальным вопросам», – сказал С. Ниязходжаев.

Затем посол отметил, что в декабре 2019 года в Узбекистане прошел электоральный процесс под девизом «Новый Узбекистан – новые выборы», который сформировал новую политическую атмосферу. В выборах, которые проходили в условиях открытости и гласности, на основе международных стандартов, участвовали 825 наблюдателей почти из 50 стран и от 10 международных организаций. Узбекистан впервые тесно сотрудничал с полномасштабной миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в составе 316 человек. Международные наблюдатели отметили, что выборы прошли в обстановке здоровой конкуренции, острых дебатов и дискуссий между политическими партиями при значительной возросшей роли СМИ.

По словам С. Ниязходжаева, в своем Послании Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что особое внимание следует обратить на оптимизацию трехступенчатой системы выборов в местные кенгаши (местный представительный орган – прим. «Казинформ»), усилить роль в этом процессе районных и городских избирательных комиссий.

Далее посол рассказал о содержании Послания Президента Узбекистана. Подводя итоги 2019 года, Ш. Мирзиёев отметил, что значительно возрос приток инвестиций. Объем прямых иностранных инвестиций составил 4,2 млрд долларов, что на 3,1 млрд долларов, или в 3,7 раза, больше по сравнению с 2018 годом. Доля инвестиций в ВВП Узбекистана достигла 37%. Впервые страна получила международный кредитный рейтинг и успешно разместила на мировом финансовом рынке облигации на один млрд долларов. Впервые за последние 10 лет улучшились позиции Узбекистана в рейтинге кредитного риска Организации экономического сотрудничества и развития. Начаты глубокие структурные преобразования в энергетике, нефтегазовой промышленности, геологии, сфере транспорта, дорожного строительства, сельском и водном хозяйстве, питьевом водоснабжении, теплоснабжении и ряде других отраслей. В 12 ведущих отраслях промышленности реализуются программы модернизации и повышения конкурентоспособности. В результате в прошлом году темпы экономического роста составили 5,6%. Объем производства промышленной продукции вырос на 6,6%, экспорта – на 28%. Золотовалютные резервы увеличились на 2,2 млрд долларов и достигли 28,6 млрд долларов.

Президент РУ Ш. Мирзиёев в целях последовательного продолжения и выведения на новый современный уровень начатой работы по развитию сферы науки и просвещения предложил объявить 2020 год в нашей стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.

Говоря о планах на будущее, Ш. Мирзиёев сообщил, что в 2020 году необходимо совершить коренной поворот в развитии цифровой экономики. В первую очередь, необходимо полностью цифровизировать сферы строительства, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта, геологии, кадастра, здравоохранения, образования, архивное дело.

В части развития экономики Президент Узбекистана подчеркнул, что необходимо последовательно продолжать активную инвестиционную политику. В 2020 году в Узбекистане будут освоены инвестиции в размере 23 млрд долларов с введением в строй 206 новых крупных производственных объектов.

Ш. Мирзиёев также дал ряд поручений, касающихся развития отдельных отраслей экономики. В частности, Правительству РУ поручено в двухмесячный срок разработать Стратегию развития строительной отрасли до 2025 года. Также дано поручение принять в этом году решительные меры по развитию банковской системы в целях своевременной доставки узбекской продукции на внутренний и внешний рынки, снижения ее себестоимости, развивать сферу транспорта и логистики, бесперебойно обеспечивать отрасли промышленности сырьем и создавать соответствующую современную инфраструктуру. Также Президент РУ поручил обеспечить дальнейшее улучшение бизнес-среды.

В заключительной части своего Послания Ш. Мирзиёев отметил, что начатые в стране реформы приобретают необратимый характер и вступают в решающую фазу.

«Реформы, дающие реальные плоды, получают поддержку и одобрение людей. И такие преобразования, такой динамичный процесс никто не в силах остановить. Но самое важное, мы должны добиться того, чтобы результаты реформ почувствовали в своей повседневной жизни каждая семья, все наши соотечественники», – сказал Президент Узбекистана.