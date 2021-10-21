Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Официально

Посол Таджикистана вручил орден «Спитамен» матери героя-пограничника

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Октября 2021, 11:09
Посол Таджикистана вручил орден «Спитамен» матери героя-пограничника

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 20 октября 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Ибодзода Хайрулло вручил орден «Спитамен» 1 степени матери геройски погибшего пограничника Раджана Батрканова – Кизат Жилкыбаковне Батыркановой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Указом Президента Республики Таджикистан №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Н езависимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебного долга Батрканов Раджан Армиевич награждён посмертно орденом «Спитамен» 1 степени», - говорится в сообщении.

photo

photo


Пограничники   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной