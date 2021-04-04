Посольству РК в Эстонии передали орден казахстанского фронтовика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский отряд «Майдан жолы» принял участие в поиске живущих в Восточно-Казахстанской области родных участника Великой Отечественной войны Николая Ефремова для передачи им его ордена «За отвагу», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эстонское военно-историческое объединение «Front Line» (Таллин) передало работникам Посольства Республики Казахстан в Эстонии медаль «За Отвагу» для возвращения награды дочери героя», - рассказал командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

По его словам, во время поисковых работ в Харьюском уезде Эстонии поисковик Сергей Качукас нашёл медаль «За Отвагу» и обратился к отряду «Майдан жолы» с просьбой помочь в установлении имени кавалера этого ордена и вернуть награду его родственникам.

«По полученным из Центрального Архива Министерства Обороны Российской Федерации архивным данным удалось установить, что медаль была вручена гвардии рядовому 188-го гвардейского артиллерийского полка 85-й гвардейской стрелковой Рижской Краснознамённой дивизии Ефремову Николаю Павловичу», - уточнил А. Шитов.

Благодаря Павлодарскому поисковому отряду «Майдан жолы» и первому заместителю председателя Риддерского городского филиала партии «Nur Otan» (Восточно-Казахстанская область) Юлии Владимировне Титаревой, были найдены родные Николая Павловича Ефремова, сказал Александр. По данным отряда «Майдан жолы», дочь ветерана Ольга Николаевна Персиянова рассказала, что после войны Николай Павлович проживал в городе Лениногорск (ныне - Риддер), до 1954 года работал в геологоразведочной партии в том же городе, потом - крановщиком в Лениногорском леспромхозе. 26 апреля 2006 года Николай Павлович скончался.

«Мы выражаем большую благодарность всем, кто принял участие в поиске родных героя», - добавил поисковик.

Фото предоставлены Александром Шитовым.