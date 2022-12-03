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Посольство Украины «заминировали» в Астане

3 Декабря 2022, 21:44
Посольство Украины «заминировали» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщила о том, что в Астане специальные службы столицы проверяли Посольство Украины, передает МИА «Казинформ».

«1 декабря в 17:50 часов в полицию обратился консул Посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 часов пришло письмо о минировании здания.

Факт зарегистрирован в книге учета информации УП района Есиль.

На место происшествия прибыли специальные службы.

В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации.

Полиция разыскивает лиц, причастных к произошедшему», говорится в публикации пресс-службы МВД в Telegram-канале.


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