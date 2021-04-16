Посольство Туркменистана в Казахстане провело спортивное мероприятие по большому теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 апреля 2021 года в рамках отмечаемого в этом месяце Всемирного дня здоровья Посольством Туркменистана совместно с Республиканским общественным объединением «Федерация тенниса Казахстана» было организовано спортивное мероприятие по большому теннису при участии дипломатов, аккредитованных в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

В начале мероприятия Посол Туркменистана Б. Реджепов проинформировал участников о том, что успешная реализация спортивной политики Президента Туркменистана обусловила рост активности туркменских атлетов во всемирном спортивном движении, в стране проводятся крупные международные соревнования, в том числе и чемпионаты мира и азиатского континента.

В 2021 году международном спортивном календаре Туркменистана уже зафиксировано проведение в Ашхабадском Олимпийском городке Международного теннисного турнира на Кубок Дэвиса и чемпионата мира по трековому велоспорту.

Далее в ходе организованного Посольством Туркменистана спортивного мероприятия участники получили возможность познакомиться со всеми тонкостями и особенностями большого тенниса.