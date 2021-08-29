Посольство Туркменистана в Кабуле не располагает сведениями о задержании иностранцев со взрывчаткой

АШГАБАД. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Туркменистана прокомментировало сообщения в зарубежных СМИ о задержании иностранцев со взрывным устройством возле Посольства Туркменистана в Кабуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД Туркменистана.

«В ряде зарубежных СМИ появлялась информация о якобы задержании возле Посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство. В этой связи Посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного», - говорится в сообщении.