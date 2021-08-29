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Посольство Туркменистана в Кабуле не располагает сведениями о задержании иностранцев со взрывчаткой

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Августа 2021, 13:37
Посольство Туркменистана в Кабуле не располагает сведениями о задержании иностранцев со взрывчаткой

АШГАБАД. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Туркменистана прокомментировало сообщения в зарубежных СМИ о задержании иностранцев со взрывным устройством возле Посольства Туркменистана в Кабуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД Туркменистана.

«В ряде зарубежных СМИ появлялась информация о якобы задержании возле Посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство. В этой связи Посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного», - говорится в сообщении.


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