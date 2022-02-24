Посольство РК в Украине обеспечивает эвакуацию казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с последними событиями в Украине Посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в Посольство РК по адресу г. Киев, ул. Ильенко, д. 26, и по телефонам «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.
Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почетных консулов РК, расположенных в городах Харьков (консульский округ охватывает – Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области), Львов (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольськая, Хмельницькая, Черновецкая и Львовская области), Одесса (Николаевская, Херсонская и Одесская области) и Днепр (Днепропетровская область).
Кроме того, в Министерстве иностранных дел РК открыта «горячая линия» для обращения наших граждан по телефону +7 (7172) 72-06-06.
Также опубликованы контакты Почетных консулов Республики Казахстан в Украине.
Почетное консульство Республики Казахстан в Днепре
Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.
Консульский округ: Днепропетровская область.
Адрес: 49000, Украина, г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 22.
Телефон: +38 (098) 222-94-37.
Эл.почта: consul.kz.dp@gmail.com
Почетное консульство Республики Казахстан во Львове
Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.
Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.
Адрес: 79016, Украина, г. Львов, ул. Замкнена, д. 3/1.
Телефон: +38 (032) 240-36-70.
Эл.почта: consul@kazconsul.com.ua
Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе
Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.
Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, д. 101/11.
Телефон: +38 (094) 949-27-52.
Эл.почта: consulkzod@gmail.com
Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове
Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.
Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.
Адрес: 61052, Украина, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 7.
Телефон: +38 (067) 190-77-77.
Эл.почта: consul.kz.kh@gmail.com
Веб-сайт: consulkz.kh.ua
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