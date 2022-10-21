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    19:32, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Посольство РК в Украине готово оказать необходимую помощь представителям казахской диаспоры

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев встретился с руководителем казахской диаспоры в Украине Данияром Егембердиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства.

    «Данияр Егембердиев рассказал Послу о повседневной жизни представителей казахской диаспоры в Украине. Также Д. Егембердиев отметил, что члены казахской диаспоры активно обсуждают, и поддерживают политические процессы, происходящие в Казахстане. В свою очередь Посол заявил, что Посольство готово оказать всяческую необходимую помощь представителям казахской диаспоры в связи со сложившейся ситуацией в Украине», - говорится в сообщении.





    Фото: t.me/KZembassyinUKR

    Теги:
    МИД РК Украина Соотечественники
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