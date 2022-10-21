19:32, 20 Октябрь 2022 | GMT +6
Посольство РК в Украине готово оказать необходимую помощь представителям казахской диаспоры
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев встретился с руководителем казахской диаспоры в Украине Данияром Егембердиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства.
«Данияр Егембердиев рассказал Послу о повседневной жизни представителей казахской диаспоры в Украине. Также Д. Егембердиев отметил, что члены казахской диаспоры активно обсуждают, и поддерживают политические процессы, происходящие в Казахстане. В свою очередь Посол заявил, что Посольство готово оказать всяческую необходимую помощь представителям казахской диаспоры в связи со сложившейся ситуацией в Украине», - говорится в сообщении.
Фото: t.me/KZembassyinUKR