Посольство РК в США провело круглый стол об экономических возможностях для женщин и женском предпринимательстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в США и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) совместно организовали виртуальный круглый стол по теме международного сотрудничества в расширении экономических возможностей для женщин и привлечении инвестиций в женское предпринимательство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Участники мероприятия обсудили пути налаживания и укрепления взаимодействия по указанным вопросам Казахстана с США и международными финансовыми институтами. По мнению отдельных спикеров, будучи локомотивом социально-экономического развития в регионе, наша страна может быть наиболее подготовлена к продвижению долгосрочного комплексного партнерства с США и другими заинтересованными сторонами для дальнейшего укрепления экономического потенциала женщин и развития женского предпринимательства в Центральной Азии и за её пределами.

По оценке экспертов, расширение экономических возможностей для женщин обладает огромным потенциалом положительного влияния на повышение благосостояния общества. Так, согласно отчету консалтинговой компании McKinsey&Co, если бы женщины имели равные с мужчинами возможности в ведении бизнеса, мировой ВВП вырос бы к 2025 году на 28 трлн долл. США, то есть почти на 30%.

О большом внимании международного сообщества к укреплению экономического потенциала женщин свидетельствует и определение «Обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек» одной из Целей устойчивого развития ООН. Президент Касым-Жомарт Токаев также неоднократно подчеркивал значение гендерных вопросов в актуальной повестке реформ в Казахстане.

Как было отмечено на круглом столе, пандемия COVID-19 ударила по женщинам значительно сильнее, чем по мужчинам. Для преодоления текущих ограничений государства должны выстраивать конструктивное взаимодействие для поиска общих решений, отметили спикеры.

Среди казахстанских участников круглого стола следует отметить Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, Председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Айгуль Куспан, Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте и Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Лаззат Рамазанову, Посла Казахстана в США Ержана Казыханова.

Правительство и агентства США представили и.о. заместитель Государственного секретаря Дин Томпсон, заместитель Помощника администратора Бюро по Азии Агентства по международному развитию (USAID) Анджали Каур, и.о. руководителя Офиса Государственного секретаря США по глобальным вопросам женщин Катрина Фотоват, и.о. Управляющего директора по Программе инвестиций в женское предпринимательство Алек Пакстон, директор Управления по делам Южной и Центральной Азии Бюро по Азии USAID Теодора Делл.

Также в дискуссии приняли участие Глобальный директор Гендерной группы Всемирного банка Карен Гроун и Президент по международным связям с государственным сектором и устойчивому развитию транспортно-логистической компании UPS Пенелопа Наас.

