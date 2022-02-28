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Посольство РК в Киеве организовало выезд 34 казахстанцев до Польши
28 Февраля 2022 19:21
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КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Киеве организовало выезд 34 граждан до Польши, где потом репатриационными рейсами они будут отправлены в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
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Как сообщалось, первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши.
Ранее отмечалось, что для граждан Казахстана из польского города Катовице организуют три репатриационных рейса.
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