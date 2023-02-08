Посольство оказало нам полную поддержку – казахстанцы о землетрясении в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Среди граждан Казахстана, которые прилетели из Турции на спецборту, находились фармацевты Ермек Бисенбаев и Елена Ли. В Газиантеп они приехали в связи с рабочей командировкой. Об увиденном очевидцы событий рассказали в деталях. Казахстанцы также поблагодарили сотрудников Посольства РК в Турции и лично Посла Еркебулана Сапиева за оказанную поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы из фармацевтической компании. Ездили в бизнес-командировку в Газиантеп. Все происходило на наших глазах, такое землетрясение в первый раз в жизни увидели. Слава Богу, что все это время мы были на связи с нашими посольскими службами. Они нам оказали полную поддержку. Хотим выразить благодарность Посольству Казахстана в Турции. Сам Посол Еркебулан Сапиев и его помощник лично приехали в Газиантеп. Они сопровождали нашу делегацию МЧС, встречали их, организовали эвакуацию нам. Там рейсы были отменены. Мы не знали, насколько там задержимся. Но благодаря нашему Посольству мы смогли вылететь на спецборту», - поделился фармацевт Ермек Бисенбаев.

По словам Елены Ли, почувствовав толчки, группа из пяти врачей-фармацевтов сразу же собрала документы, оделась и выбежала на улицу.

«Мы были в отеле. На самом деле не сразу поняли, потому что ночью только прилетели. Мы из Эмиратов прилетели, часть команды – из Алматы. Были очень уставшие. Многие люди вышли босиком с грудными детьми. Больше двух часов шел снег. Все стояли на улице, ждали, когда толчки прекратятся. Мы, наверное, как очевидцы, сейчас можем очень многое сделать, чтобы предотвратить эти риски. Такая миссия, наверное, у нас, предотвращать риски, так как работаем 25 лет в области предотвращения рисков по внутрибольничным инфекциям. Очень много видим рисков по ЧС. Хотим пополнить стратегический запас страны, чтобы мы были уверены в том, что на такие случаи наша страна готова. Лучше быть готовым к таким вещам. Огромные соболезнования родным, близким всех стран. Мы молодцы как страна. Отправили борт в Турцию», - поделилась Елена Ли.

Ранее сообщалось, что в столицу прибыл спецборт с гражданами Казахстана. Из Турции прилетели 16 казахстанцев и два гражданина Кыргызстана.