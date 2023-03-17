Посольство Казахстана в Вашингтоне провело благотворительный ужин

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Посольство Республики Казахстан в Вашингтоне провело благотворительный ужин для оказания помощи пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Официальная часть мероприятия была начата с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Инициатор мероприятия Рода Септиличи, сотрудник связи дипломатического сообщества Вашингтона (Diplomatic Liaison) отметила, что когда была маленькой девочкой, она пережила в своем родном городе Бухаресте в Румынии ужасное землетрясение, которое никогда не забудет.

Поэтому когда трагические события произошли в Турции и Сирии, она хотела помочь пострадавшим.

Р.Септиличи сообщила, что обратилась к своим казахстанским друзьям, которые не колеблясь, поддержали инициативу о проведении благотворительного ужина и сбора пожертвований для пострадавших.

Р.Септиличи поблагодарила каждого, кто откликнулся и принял участие в благотворительном вечере. Отдельные слова благодарности были высказаны Посольству Республики Казахстан в г.Вашингтон и «The Rach Foundation» за организацию мероприятия.

Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев поприветствовал присутствующих в Посольстве Казахстана и поблагодарил их за щедрость, которые внесли свой вклад не только финансово, но и морально.

Все собранные средства будут направлены нуждающимся в Турции и Сирии.

Американские дипломаты Хью Гриндстафф и доктор Джоан Кестон, Андрияна Джурич (супруга Посол Сербии в США Марко Джурич).

По словам дипломата, Посольство РК в США не планировало это мероприятие заранее, но так получилось, что внесло свой небольшой вклад.

Е.Ашикбаев подчеркнул, что человечество должно всегда смотреть с оптимизмом в будущее. Скоро наступит Наурыз, день обновления и пробуждения природы, что также очень символично.

Посол Республики Турция в США Мурат Меркан сказал, что для него большая честь находиться на данном мероприятии.

Как отметил турецкий посол, со всех концов Соединенных Штатов, а также из-за рубежа поступает большое количество телефонных звонков со словами поддержки. Посольство Турции в США получает много пожертвований, до такой степени, что пришлось нанять большой корабль для отправки около 85 тонн помощи в Турцию.

Много граждан США приходят в Посольство Турции, в том числе дети. Так, две американские девочки примерно 10 лет принесли печенье. Подросток пришел с дедушкой и попросил передать его ноутбук выжившему турецкому ребенку.

Пожертвования поступают от американских бизнес-кругов, индийских и пакистанских врачей. На днях планируется визит представителей южнокорейской диаспоры США.

«Важна не сумма денег, а тот факт, что о нас помнят, что мы не одиноки. Мы не остались наедине со своим горем. С помощью таких друзей, как вы, и многих других людей, конечно, мы собираемся преодолеть эту трагедию», - отметил М.Меркан.

Сотрудник Госдепартамента США Михай Поп с супругой Кориной





Супруга сотрудника Госдепартамента США Карина Поп выразила благодарность Посольству Республики Казахстан за его усилия в проведении мероприятия по сбору средств нуждающимся людям в Турции и Сирии.

Гости отметили, что они впервые посещают казахстанское дипломатическое учреждение в США, в котором им очень понравилось.

Сильвия Стенард – заместитель директора Церкви Саентологии





Заместитель директора Церкви Саентологии Сильвия Стенард отметила, что очень много людей обеспокоены большим количеством жертв от землетрясения в Турции и Сирии и складывающейся там ситуацией в настоящее время.

«Поэтому мы должны сделать все, чтобы им помочь. Я думаю, что это важно. Посольство Казахстана вызывает чувство восхищения за проведение такого мероприятия. Большое вам спасибо!» - сказала С.Стенард.

Американский дипломат Джоана Кестон отметила, что случившееся в Турции и Сирии ужасно. Она выразила сочувствие все тем людям, которые потеряли так много своих родных и близких. Джоана Кестон высоко оценила инициативу Посольства Республики Казахстан в США и почеркнула, что совместные действия облегчат положение пострадавших двух стран.

Мероприятие продолжилось исполнением известным пианистом Томасом Пандольфи произведений композитора Фридерика Шопена «Nocturne in E-flat major» и ужином для гостей.