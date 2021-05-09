Посольство Казахстана в Украине поздравило ветерана ВОВ с 76-летием Победы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Коллектив Посольства традиционно поздравил нашего соотечественника, ветерана Великой Отечественной войны Аманжолова Нурбая Базаркуловича с 76-ой годовщиной Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.

Ветерану были вручены памятные подарки, высказаны пожелания сохранять крепкое здоровье, бодрость духа и неиссякаемой энергии.

Нурбай Базаркулович от души поблагодарил за поздравления и подчеркнул, что ценит внимание и заботу о нем со стороны исторической Родины – Республики Казахстан. Он поделился воспоминаниями о своем жизненном пути, в котором особое место занимают «страницы» Великой Отечественной войны.

На фронт Н.Аманжолов ушел 18-летним юношей из Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Участвовал в освобождении Украины и Польши, форсировал Одер и завершил войну в Праге. После служил в Прикарпатском военном округе. Вышел на пенсию в звании полковника.

Награжден Орденами «Красная звезда Отечественной войны» I степени, «Богдана Хмельницкого» I степени и 26 медалями.