РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:39, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Посольство Казахстана просит граждан РК по возможности покинуть территорию Украины

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посольство РК в Украине просит граждан Казахстана покинуть страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства.

    «Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

    Также Посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины», - говорится в публикации пресс-службы Посольства РК в Украине в Telegram.




    Фото: gov.kz




    Теги:
    Общество МИД РК Украина Правительство
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!