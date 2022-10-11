Посольство Казахстана просит граждан РК по возможности покинуть территорию Украины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посольство РК в Украине просит граждан Казахстана покинуть страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства.

«Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

Также Посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины», - говорится в публикации пресс-службы Посольства РК в Украине в Telegram.























Фото: gov.kz