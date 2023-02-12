Посольство Казахстана обратилось к студентам, обучающимся в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в ТР обратилось к студентам, обучающимся в Турции, передает МИА «Казинформ».

«Наблюдается рост пострадавших от землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 г. в южно-восточной части Турции.

В этой связи, президент Турции сообщил, что высшие учебные заведения (ВУЗ) страны переходят на онлайн обучение. Вместе с тем, общежития вузов, находящиеся в государственной собственности, будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений.

Стоит обратить внимание, что данное объявление властей Турции не относится к студентам, проживающим в частной или арендованной квартире/общежитии. Кроме того, сохраняется возможность онлайн-обучения в самой Турции», - говорится в сообщении посольства.

Контактные данные для получения соответствующей помощи и консультации:

провинции, относящиеся к посольству РК в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кутахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гумушхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан -

консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41;

третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07;

помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04;

дежурный комендант - +90 312 491 91 00.

Электронная почта: ankara@mfa.kz;

провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин -

вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75;

сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11;

дежурный комендант - +90 242 324 26 11;

Электронная почта: antalya@mfa.kz;

провинции, относящиеся к генеральному консульству РК в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакария, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дуздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын -

консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86;

консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77;

дежурный комендант - +90 212 662 53 47;

Электронная почта: istanbul@mfa.kz.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.