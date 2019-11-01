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Посольство Израиля возобновило работу в Казахстане

1 Ноября 2019 12:32
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Посольство Израиля возобновило работу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Израиля в Республике Казахстан возобновило работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие друзья, наше Посольство, а также другие израильские миссии по всему миру возобновляют работу в штатном режиме. Переговоры между сотрудниками МИД и Министерством финансов Израиля будут продолжены», - сообщили в Посольстве на официальной странице в Facebook .

Напомним, Посольство Израиля в Казахстане приостановило работу.

«В связи с решением Министерства финансов нарушить соглашения, которые были одобрены генеральным директором Министерства финансов и подписаны 21 июля 2019 года, и ввести в действие односторонние процедуры для представителей страны за рубежом, которые меняют протокол, действовавший в течение десятилетий, Министерство иностранных дел вынуждено закрыть все дипломатические миссии за границей. Консульские услуги не будут предоставляться. Кроме того, никто не будет иметь права входить в учреждения», - такое объявление было опубликовано 31 октября на сайте Посольства.

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Ключевые слова: Ближний Восток,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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