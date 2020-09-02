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Посольство Израиля оцепили в Нур-Султане: в полиции объяснили причины
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два мешка с подозрительными знаками доставили в посольство Израиля в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В полиции сообщили, что 2 сентября на канал 102 поступило сообщение из Посольства Израиля по факту получения по почте двух мешков с подозрительными знаками. Выяснилось, что посылка доставлена из города Тель-Авив через Алматы, с превышением веса на 7 кг.
Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был оцеплен район БЦ «Азия», где располагается посольство Израиля. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа ДП, кинологи и экстренные городские службы. С помощью служебных собак был проведен осмотр здания и прилегающей территории.
В ходе проверки сотрудниками полиции опасных предметов в мешках не обнаружено. В мешках оказались личные вещи.
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