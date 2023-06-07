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    Посольство Ирана открылось в Саудовской Аравии

    7 Июня 2023, 17:27

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Иран официально открыл свое посольство в Саудовской Аравии во вторник. Это случилось после достижения обеими государствами соглашения о восстановлении отношении и взаимном возобновлении работы дипломатических миссий в марте этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlArabiya.

    Открытие посольства произошло после достигнутого в марте при посредничестве Китая соглашения между Саудовской Аравией и Ираном, направленного на восстановление дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом после семилетнего периода отсутствия каких-либо официальных связей.

    Фото: Reuters

    Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде, которые последовали в ответ на казнь в Саудовской Аравии шиитского священнослужителя Нимра ан-Нимра.

    На территории посольства в Эр-Рияде состоялась церемония открытия дипломатического представительства Ирана, на которой присутствовали десятки дипломатов и официальных лиц, передает Reuters.

    «Мы считаем сегодняшний день важным в отношениях между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией», — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по консульским вопросам Алиреза Бикдели

    В мае Тегеран назначил Алирезу Энаяти, опытного дипломата с большим опытом работы в Персидском заливе, своим новым послом в Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел Ирана еще не подтвердило информацию о назначении. Энаяти был послом Тегерана в Кувейте с 2014 по 2019 год. До своего поста посла он был генеральным директором по делам Персидского залива в министерстве иностранных дел Ирана. По сообщению информационного агентства Fars, он возобновил эту роль в 2019 году и с тех пор продолжает занимать эту должность, передает AlArabiya.

    Саудовская Аравия еще не сообщила, когда она вновь откроет свое посольство в Тегеране или кто будет ее посланником в Исламской Республике.

    Фото: Reuters

    Как прогнозирует иранское агентство IRNA, открытие дипломатических миссий Ирана в Саудовской Аравии в преддверии ежегодного хаджа в стране облегчит оказание консульских услуг иранским паломникам.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иран Саудовская Аравия Мировые новости
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