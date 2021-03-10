НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Афганистана просит содействия Антикоррупционной службы РК. Об этом сообщил Временный поверенный в делах Посольства Исламской Республики Афганистан в Республике Казахстан Омар Азизуллах в прямом эфире на странице Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что мы можем предложить Казахстану, это инвестиции в шахты и добычу полезных ископаемых в Афганистане. Там ведется работа по заключению контрактов на международном уровне. В вашем офисе есть отдел по инвестициям, и мы также хотели бы получить содействие вашего офиса в решении 37 проблематичных дел между афганскими и казахстанскими бизнесменами. И мы предлагаем вам для большей прозрачности использовать «электронное правительство». И еще есть на международном уровне, для расширения и укрепления торговых отношений – создание доверия между бизнесменами. Так как ранее был ряд проблем между афганскими и казахстанскими бизнесменами, мы надеемся с помощью вашего офиса решить эти проблемы и создать новое доверие между афганскими инвесторами в Казахстане и казахстанскими инвесторами в Афганистане», – сказал Омар Азизуллах.

Дипломат отметил, что между Афганистаном и Казахстаном есть большой потенциал сотрудничества, в том числе на правительственном уровне, в сфере торговли и взаимных инвестиций. Прозрачность и отсутствие коррупции будут способствовать более активной деятельности инвесторов, а также торговле.

В ходе эфира Омар Азизуллах высоко оценил успехи Казахстана в борьбе с коррупцией и рассказал о новой стратегии и новых программах по борьбе с коррупцией, разработанных в Афганистане в последние годы.