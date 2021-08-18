Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане Афганистана, допустим, студенты, которые учатся здесь, заканчивают обучение в этом году и у которых заканчивается регистрация. Что с ними будет?» - спросили представители СМИ.

«Это граждане Афганистана. Им необходимо обратиться, естественно, в Посольство Афганистана здесь и совместно с нашими местными органами проработать данный вопрос», - пояснил официальный представитель МИД.

Журналисты уточнили, будет ли присваиваться какой-либо статус тем студентам – гражданам Афганистана, которые остаются учиться в Казахстане.

«Они являются гражданами Афганистана и продолжают учебу», - ответил Айбек Смадияр.

Он также отметил, что Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане, можно напрямую обратиться к афганским дипломатам, они расскажут о своей работе.