Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольства Казахстана в США и Российской Федерации запустили телеграм-боты, призванные отвечать на основные вопросы о работе и услугах консульского отдела. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Телеграм-бот содержит основную информацию о консульских услугах (перечень документов, сроки исполнения и т.д.). В нем предусмотрен алгоритм распознавания текста (принцип: ввел регион - получил загранучреждение Казахстана, в которое нужно обратиться). При этом с помощью бота можно мониторить этап рассмотрения заявления. Необходимо выбрать один из пунктов предложенного меню. Далее пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем Телеграма», - отметили в МИД РК.