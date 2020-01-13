Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольства Казахстана в США и Российской Федерации запустили телеграм-боты, призванные отвечать на основные вопросы о работе и услугах консульского отдела. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Телеграм-бот содержит основную информацию о консульских услугах (перечень документов, сроки исполнения и т.д.). В нем предусмотрен алгоритм распознавания текста (принцип: ввел регион - получил загранучреждение Казахстана, в которое нужно обратиться). При этом с помощью бота можно мониторить этап рассмотрения заявления. Необходимо выбрать один из пунктов предложенного меню. Далее пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем Телеграма», - отметили в МИД РК.
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