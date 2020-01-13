+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -15 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты

13 Января 2020 18:11
Поделиться:
Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольства Казахстана в США и Российской Федерации запустили телеграм-боты, призванные отвечать на основные вопросы о работе и услугах консульского отдела. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме

Даурен Абаев высказался по поводу использования пенсионных накоплений гражданами
Тараз-Али: как живет ровесник города с обновленным именем Старт ОСМС, новые подходы АСП, повышение зарплат: какие изменения ждут казахстанцев в 2020 году 20 малышей появились на свет в Нур-Султане в первый день 2020 года

«Телеграм-бот содержит основную информацию о консульских услугах (перечень документов, сроки исполнения и т.д.). В нем предусмотрен алгоритм распознавания текста (принцип: ввел регион - получил загранучреждение Казахстана, в которое нужно обратиться). При этом с помощью бота можно мониторить этап рассмотрения заявления. Необходимо выбрать один из пунктов предложенного меню. Далее пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем Телеграма», - отметили в МИД РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив