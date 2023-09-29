Посол США высказался о казахстанском списке «иноагентов»

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм высказался о появлении списка казахстанских «иностранных агентов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дэниел Розенблюм отметил, что посольство США внимательно следит за ситуацией, а также за реакцией НПО и медиаорганизаций на этот список.

- Некоторые люди проводили параллели между этим списком и законами, которые существуют в других странах о так называемых иностранных агентах. Я понимаю, почему люди делают такие сравнения, но я хотел бы сказать, что на данный момент это разные вещи, - заявил Дэниел Розенблюм.

Посол подчеркнул, что нахождение в этом списке не предполагает никаких законных последствий для организаций и людей, внесенных в него.

- Нам бы хотелось, чтобы эта ситуация оставалась такой же, чтобы не было никаких препятствий для работы этих организаций. Мы будем продолжать следить за этой организацией. Будем смотреть, что скажет правительство Казахстана, что будут говорить НПО. И если у нас возникнут какие-либо поводы для беспокойства, то мы обязательно упомянем о них в разговорах с правительством, - Дэниел Розенблюм.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минфин опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа. В список вошли 240 физлиц и организаций, в том числе известные журналисты, общественники и НПО. После чего вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал этот вопрос.