Посол США в Казахстане сделал заявление о защите от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол США в Казахстане Уильям Х. Мозер в подтверждение партнерства между США и Казахстаном в борьбе с распространением коронавируса сделал заявление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство США в Казахстане.

«Во время своей недавней поездки в регион Государственный секретарь США высоко оценил готовность Казахстана к COVID-19, новому коронавирусу. Он сказал: «Быстрые действия (правительства Казахстана) по прекращению распространения вируса были невероятно впечатляющими».

Секретарь также отметил, что большинство стран мира не готовы к полномасштабной пандемии коронавируса, поэтому Соединенные Штаты обязались выделить 100 миллионов долларов на глобальные ответные меры. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) очень тесно и продуктивно работают с Правительством Казахстана, чтобы предотвратить вспышку заболевания и справиться с ней, если это произойдет», - говорится в заявлении.

«Казахстан был первой страной в регионе, которая эвакуировала своих граждан из Уханя. Он также принял обширные меры для предотвращения появления COVID-19 и выявления его случаев в стране. Они уменьшили передвижение через границу с Китаем и следят за оставшимися передвижениями, используя более продвинутую систему, которую я видел за 25 лет, что я проработал в этой сфере. Правительство Казахстана также приняло чёткие критерии определения COVID-19, которые даже более чувствительны, чем рекомендованные ВОЗ. Правительство осознает угрозу этого нового вируса и предприняло смелые шаги для подготовки к борьбе с ним. Они демонстрируют настоящее лидерство», - отметил глава регионального офиса центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), доктор Дэниел Сингер.