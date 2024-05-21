Посол США в Казахстане креативно поздравил с Международным днем чая

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на своей странице в Instagram креативно поздравил с Международным днем чая, передает агентство Kazinform.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года провозгласила 21 мая Международным днем чая (International Tea Day).

На опубликованном в соцсети видео посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм принимает гостей в Астане, провожает их, а после произносит фразу, знакомую каждому казахстанцу.

- Ал енді өзіміз отырып, шай ішейік (А теперь сами посидим, попьем чай), - сказал посол с улыбкой.

Он также пожелал всем хорошего настроения, несмотря на тяжелые рабочие будни.

Посол отметил, что чай в Казахстане - это не просто напиток, а символ гостеприимства, дружелюбия и дипломатии.