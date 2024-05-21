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    10:59, 21 Май 2024 | GMT +6

    Посол США в Казахстане креативно поздравил с Международным днем чая

    Чрезвычайный и Полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм
    Кадр из видео

    Чрезвычайный и Полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на своей странице в Instagram креативно поздравил с Международным днем чая, передает агентство Kazinform. 

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года провозгласила 21 мая Международным днем чая (International Tea Day).

    На опубликованном в соцсети видео посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм принимает гостей в Астане, провожает их, а после произносит фразу, знакомую каждому казахстанцу. 

    - Ал енді өзіміз отырып, шай ішейік (А теперь сами посидим, попьем чай), - сказал посол с улыбкой.

    Он также пожелал всем хорошего настроения, несмотря на тяжелые рабочие будни. 

    Посол отметил, что чай в Казахстане - это не просто напиток, а символ гостеприимства, дружелюбия и дипломатии. 

    Теги:
    Казахстан Поздравления Общество Национальные традиции США
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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