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Посол США Уильям Мозер: Казахстан не перестает меня удивлять

31 Декабря 2019 14:05
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Посол США Уильям Мозер: Казахстан не перестает меня удивлять

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол США в Казахстане Уильям Мозер подвел итоги деятельности в Казахстане за 2019 год и поздравил жителей с Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда я прибыл в Казахстан в качестве посла США в марте 2019 года, я знал, что меня ждет удивительный опыт. В 2019 году мне предоставили честь посетить множество программ и мероприятий, демонстрирующих тесное сотрудничество между США и Казахстаном. В качестве первой страны, признавшей независимость Казахстана, США желает и в дальнейшем поддерживать страну в энергичном порыве к светлому будущему. За последние 10 месяцев мне посчастливилось побывать во многих уголках страны – от Усть-Каменогорска на востоке, до Атырау, Уральска на западе, от Петропавловска на севере, до Шымкента на юге, а также во многих других красивых и гостеприимных местах», - сказал Уильям Мозер в своем поздравлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Вместе с тем, посол поблагодарил казахстанцев за рекомендации по посещению различных мест в нашей стране.

«Так много предстоит еще увидеть, и я надеюсь на ваши советы и опыт. Казахстан не перестает удивлять меня. Меня очаровывают красоты Каспийского моря и великого каньона Чарын. В 2020 году я надеюсь посетить больше мест в вашей стране и способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими странами. Счастливых праздников и с Новым годом!», - пожелал У. Мозер.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, США, Дата,
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Акбота Кузекбай

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