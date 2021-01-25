Посол США поблагодарил казахстанских спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 25 ноября по 10 декабря в Казахстане и по всему миру проходила акция «16 дней против гендерного насилия». В акции приняли участие общественные деятели, блоггеры и другие знаменитости. Также к мировому движению подключились и казахстанские спортсмены - олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Казахстан Уильям Х. Мозер поблагодарил спортсменов за участие в акции. В письме от посла Мозера говорится: «Я хотел бы лично поблагодарить вас за участие в нашем движении. Глобальная кампания, которая проходит ежегодно, является бесценным инструментом для сообщества и поднимает такие важные вопросы, а также оказывает поддержку разговорам и обсуждениям гендерного насилия. Ваше участие и слова смогли поднять тяжелые, но важные темы здесь, в Казахстане. Мы знаем, что проблема против насилия над девушками и женщинами не может быть решена за 16 дней и мы приглашаем вас продолжить диалог с нами. Мы также понимаем, что это нелегко поднимать такие темы и мы аплодируем вашей приверженности к прекращению всех форм гендерного насилия».

Согласно решению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, начиная с 25 ноября 2019 года и в течение следующих двух лет основное внимание в рамках данной кампании будет уделяться именно проблеме изнасилований как особой формы вреда, причиняемого женщинам и девочкам в условиях мирной жизни и во время войны. В этом году Организация Объединенных Наций выбрала тему «Сделаем мир оранжевым» с хэштегом #HearMeToo, чтобы донести до мира голоса женщин и девочек, пострадавших от насилия, и призывая проводить еще больше акций и мероприятий в рамках кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия. Кампания в Казахстане проходила под эгидой посольства США в Казахстане.



