Посол России вызван в МИД Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Никаких проблем с украинской стороной в отношении выезда посла Петра Врублевского из Казахстана нет. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Посол Казахстана в Москве был приглашен в МИД России. Так что это обычная дипломатическая практика. Сегодня посол России был приглашен в Министерство иностранных дел РК. В этой связи рассматривается заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ (Марии Захаровой). Кроме того, будут обсуждаться требования российской стороны в отношении посла Украины», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в Мажилисе Парламента.

При этом он отметил, что каких-либо встреч Петра Врублевского в Министерстве иностранных дел Казахстана или других государственных ведомствах не планируется.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил позицию казахстанской стороны по поводу заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно высылки бывшего посла Украины.

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