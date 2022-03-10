Посол РК встретился с госминистром иностранных дел и культуры Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Нурлан Жалгасбаев встретился с государственным министром иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В начале встречи стороны обменялись теплыми поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами. Стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов казахстанско-индийских двусторонних отношений, обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи собеседники пришли к общему пониманию о необходимости скорейшей имплементации договоренностей, достигнутых в ходе первого Саммита «Центральная Азия – Индия».