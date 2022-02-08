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Посол РК встретился с главой Конфедерации промышленности и работодателей Нидерландов

8 Февраля 2022 21:24
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Посол РК встретился с главой Конфедерации промышленности и работодателей Нидерландов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев встретился с председателем Конфедерации промышленности и работодателей (VNO-NCW) Нидерландов Ингрид Тайсен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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VNO-NCW является крупнейшей нидерландской федерацией работодателей, в которую входят более 185 тыс. предприятий различных отраслей экономики.

Конфедерация носит неформальное название «голос голландского бизнеса», представляя общие интересы местного предпринимательства как внутри страны, так и за рубежом, оказывая разнообразные услуги для своих членов.

В ходе беседы А.Жумагалиев проинформировал собеседницу о полной стабилизации ситуации после «январской трагедии» в Алматы, предпринимаемых руководством страны мерах по укреплению социальной защищенности населения, структурных реформах, а также незыблемости прав нидерландских и иностранных инвесторов в Казахстане.

Глава VNO-NCW высказала удовлетворение нормализацией ситуации в Казахстане и приверженностью казахстанской стороны международным обязательствам в сфере инвестиций с учетом позиции Нидерландов в качестве лидирующего иностранного государства по объему вложений в казахстанскую экономику (около 100 млрд долл. США).

В свете окончательного формирования нового коалиционного Правительства Нидерландов были рассмотрены организационные и содержательные вопросы планируемого визита представителей нидерландского бизнеса в Казахстан во главе с министром внешней торговли Нидерландов.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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