Посол РК в Таиланде вышла на подиум в платье от отечественного дизайнера

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Показ казахстанской коллекции в рамках недели моды тайского шелка состоялся в столице Таиланда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Таиланде.

При организационном содействии посольства Республики Казахстан в Таиланде в фестивале «9-й Праздник шелка: Тайский Шелковый путь в мир 2019», прошедший в Бангкоке с 18 по 23 ноября, принимают участие казахстанские дизайнеры модной одежды Ирина Байжанова совместно с молодыми дизайнерами Зухрой Айкеновой и Гульназ Байтлеуовой.

Основной идеей фестиваля, который проводится в Таиланде с 2010 года, является популяризация тайского шелка. Как и с прошлого года в составе Организационного комитета в подготовке фестиваля активное участие приняло посольство Республики Казахстан в Таиланде в лице посла Раушан Есбулатовой.





В этом году 60 дизайнеров из 71 страны мира, специально для фестиваля подготовили авторскую коллекцию моделей одежды, изготовленной из тайского шелка.

Специальным гостем фестиваля второй год подряд становится всемирно известный дизайнер обуви Jimmy Choo.

На церемонии открытия с приветственным словом к присутствующим обратился Премьер-Министр Таиланда Прают Чан-о-ча. Традиционно, наибольшей популярностью в рамках гала-шоу пользовался показ, в котором в качестве моделей приняли участие главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Таиланде. Более 33 послов, 30 супругов послов прошли по красной дорожке, демонстрируя одежды, разработанные дизайнерами своих стран. Посол Республики Казахстан в Таиланде Раушан Есбулатова представила модель платья для торжественных случаев с использованием элементов казахского традиционного орнамента от казахстанских дизайнеров.

Кроме того, живой интерес зрителей вызвал специальный показ коллекции одежды известного казахстанского дизайнера, прошедший в рамках фестиваля. Для мероприятия организаторами предоставлены 5500 метров королевского тайского шелка.















