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вчера 23:23
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вчера 19:28
Посол РК Нурбах Рустемов вручил верительные грамоты Президенту Румынии
БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Бухаресте 26 ноября состоялась церемония вручения верительных грамот Послом Республики Казахстан в Румынии Нурбахом Рустемовым Президенту Румынии Клаусу Йоханнису, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе состоявшейся беседы Посол Казахстана поздравил Президента Румынии с переизбранием и выразил надежду на его поддержку по укреплению и развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.
Наряду с этим, казахстанский дипломат передал искренние пожелания от имени Президента Казахстана в адрес Главы румынского государства.
Президент Румынии отметил, что имеется потенциал для выведения казахстанско-румынских отношений на качественно новый уровень. В этой связи подчеркнул, что необходимо предпринять уверенные шаги по углублению двусторонних связей во многих сферах.
В завершение встречи К.Йоханнис поздравил Посла Казахстана со вступлением в должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.
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