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Посол РК Нурбах Рустемов вручил верительные грамоты Президенту Румынии

27 Ноября 2019 13:49
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Посол РК Нурбах Рустемов вручил верительные грамоты Президенту Румынии

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Бухаресте 26 ноября состоялась церемония вручения верительных грамот Послом Республики Казахстан в Румынии Нурбахом Рустемовым Президенту Румынии Клаусу Йоханнису, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе состоявшейся беседы Посол Казахстана поздравил Президента Румынии с переизбранием и выразил надежду на его поддержку по укреплению и развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Наряду с этим, казахстанский дипломат передал искренние пожелания от имени Президента Казахстана в адрес Главы румынского государства.

Президент Румынии отметил, что имеется потенциал для выведения казахстанско-румынских отношений на качественно новый уровень. В этой связи подчеркнул, что необходимо предпринять уверенные шаги по углублению двусторонних связей во многих сферах.

В завершение встречи К.Йоханнис поздравил Посла Казахстана со вступлением в должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.

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Ключевые слова: МИД РК,
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