Посол РК Дархан Калетаев встретился с экс-Президентом Украины Леонидом Кучмой

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Республики Казахстан в Украине Дархана Калетаева с экс-Президентом Украины Леонидом Кучмой. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Посольства РК в Facebook , во встрече приняли участие представители делегации историков и архивных работников из Казахстана - заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан Кайрат Алимгазинов и директор Военно-исторического музея в г. Нур-Султан Нуртаза Асилов.

Д.Калетаев выразил благодарность Л.Кучме за согласие в проведении встречи, несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологическими вопросами и распространением COVID-19.

Посол проинформировал украинскую сторону об основных целях, задачах и результатах системного историко-архивного проекта, который впервые проводится по инициативе Казахстана в Украине. В рамках проекта в Украину прибыла группа казахстанских историков и архивных работников, которые на протяжении 10-ти дней проводили интенсивные встречи с украинскими коллегами, включая Государственные архивы с целью изучения личных дел казахстанцев в свое время сосланных или оказавшихся на территории Украины. Среди таковых отмечены выявленные архивы по спецпереселенцам из Казахстана, которые в 1920-30-х годах были насильственно направлены на освоение хлопководства в Херсонскую область. Отдельным направлением поиска являются судьбы военнопленных, а также погибших из числа 106-ой Акмолинской кавалерийской дивизии, попавшей в окружение немцев под Харьковом в 1942 году (так называемый «Барвенковский котел»). Это включает в себя также изучение партизанского движения, снятия темных пятен в отношении Туркестанского легиона.

Посол обратил внимание собеседника на то, что казахстанская делегация посетила ряд украинских регионов (Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области), где прошли очень плодотворные и теплые встречи с вузовской общественностью, учеными, исследователями, архивистами. Помимо того, что были заключены соглашения о сотрудничестве между казахстанскими и украинскими вузами, произошло простое человеческое общение представителей двух очень близких по духу народов.

Особый резонанс вызвало проведение на базе Каменского Высшего профессионального училища, где в свое время учился Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, коллективной лекции участников казахстанской делегации историков и архивистов. Благодаря ей, украинская молодежь получила ценную информацию о Казахстане и казахском народе так сказать с первых рук.

В свою очередь Леонид Кучма отметил свою особую привязанность к Казахстану. Он подчеркнул, что его лично многое связывает с Казахстаном, а крепкая дружба с Елбасы заложила прочный фундамент мира, дружбы и партнерства между народами Казахстана и Украины.

Л.Кучма проявил интерес к тому, что делается Казахстаном в рамках Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Он отметил, что очень подробно ознакомился с материалами выступлений казахстанской делегации, представленных ему в ходе подготовки встречи. Он выразил готовность всячески способствовать расширению сотрудничества между Украиной и Казахстаном как в гуманитарной сфере, в вопросах изучения исторического прошлого и восстановления исторической справедливости, так и в социально-экономической сфере.

В завершении встречи Д.Калетаев подчеркнул, что вся проводимая в настоящее время Посольством работа лежит в русле подготовки к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В целом, встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Украинской стороне был вручен памятный подарок, имеющий символическое историческое значение.