Посол Республики Казахстан вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Тажин вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики Милошу Земану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся встречи Милош Земан отметил перспективы двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Казахстан, по словам Президента Чешской Республики, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.

В свою очередь, Посол Казахстана Марат Тажин выразил благодарность чешской стороне за поддержку международных инициатив Казахстана, а также в вопросах экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.