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Посол Республики Казахстан вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики
1 Февраля 2020 09:54
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ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Тажин вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики Милошу Земану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
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В ходе состоявшейся встречи Милош Земан отметил перспективы двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Казахстан, по словам Президента Чешской Республики, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.
В свою очередь, Посол Казахстана Марат Тажин выразил благодарность чешской стороне за поддержку международных инициатив Казахстана, а также в вопросах экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.
Ключевые слова: МИД РК,
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