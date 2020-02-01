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Посол Республики Казахстан вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики

1 Февраля 2020 09:54
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Посол Республики Казахстан вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Тажин вручил верительные грамоты Президенту Чешской Республики Милошу Земану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе состоявшейся встречи Милош Земан отметил перспективы двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Казахстан, по словам Президента Чешской Республики, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.

В свою очередь, Посол Казахстана Марат Тажин выразил благодарность чешской стороне за поддержку международных инициатив Казахстана, а также в вопросах экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.


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Ключевые слова: МИД РК,
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