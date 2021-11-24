Посол назвал стратегическое направление сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов назвал стратегическое направление межгосударственного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно важное место в двустороннем сотрудничестве занимает торгово-экономическая сфера. Здесь значимая роль отводится деятельности двусторонней Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Стратегическое направление межгосударственного сотрудничества – энергетика. Туркменистан и Казахстан являются одними из крупнейших в Евразии производителей и поставщиков углеводорода. Мощная ресурсная и промышленная база, транзитные возможности позволяют нашим странам осуществлять крупномасштабные, во многом уникальные проекты по доставке энергоносителей на международные рынки», - отметил Батыр Реджепов.

По его словам, ярким примером тому служит успешное строительство газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, в торжественной церемонии ввода в строй которого в декабре 2009 года приняли участие главы этих государств.

«В настоящее время газопровод Центральная Азия — Китай включает в себя три параллельных линии (А, В и С), протяжённость каждой из которых составляет 1830 км, а их общая мощность - 55 миллиарда кубометров газа в год. Экологически чистое топливо подаётся населению 27 провинций и автономных районов Китая, а также в специальный административный район Гонконг, это свыше 500 миллионов человек. В данном аспекте примечателен тот факт, что Казахстан выступил соавтором Резолюций «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», дважды принятых Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана», - рассказал Батыр Реджепов.