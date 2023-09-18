Посол Королевства Нидерландов прокатился на велосипеде по Семею

В Семее в честь Дня города состоялся велопробег «BeNeLux Bicycle Tour», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского акимата сообщили, что главным инициатором велопробега является посол Королевства Нидерландов в Казахстане Андре Картсенс, который сам лично прокатился на велосипеде по областному центру. Подобные состязания также прошли в Астане, Алматы и Актобе.

В спортивном состязании приняли участие около 500 велосипедистов. Одна из главных целей велопробега – развитие велосипедной культуры.

«Для всех нас большая радость, что в нашем городе в рамках Дня города проходит такой престижный велопробег. Желаю вам всегда покорять новые вершины и добиваться высоких достижений», - сказал аким города Нурбол Нурсагатов.

Участники проехали 10 км от Центральной площади до улицы Селевина. В ходе мероприятия среди участников были организованы розыгрыши с подарками.

В акимате напомнили, что 17 сентября праздничные мероприятия продолжатся в течение всего дня.

Так, на правом берегу реки Иртыш кондитеры города приготовили сладкий торт. Длина его составила более 20 метров. Торт был украшен кондитерами совместно с жителями города.