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    09:50, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Посол Королевства Нидерландов прокатился на велосипеде по Семею

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    Фото: акимат города Семей
    В Семее в честь Дня города состоялся велопробег «BeNeLux Bicycle Tour», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе городского акимата сообщили, что главным инициатором велопробега является посол Королевства Нидерландов в Казахстане Андре Картсенс, который сам лично прокатился на велосипеде по областному центру. Подобные состязания также прошли в Астане, Алматы и Актобе.

     

    В спортивном состязании приняли участие около 500 велосипедистов. Одна из главных целей велопробега – развитие велосипедной культуры.

    «Для всех нас большая радость, что в нашем городе в рамках Дня города проходит такой престижный велопробег. Желаю вам всегда покорять новые вершины и добиваться высоких достижений», - сказал аким города Нурбол Нурсагатов.

    Участники проехали 10 км от Центральной площади до улицы Селевина. В ходе мероприятия среди участников были организованы розыгрыши с подарками.

     

    В акимате напомнили, что 17 сентября праздничные мероприятия продолжатся в течение всего дня.

    Так, на правом берегу реки Иртыш кондитеры города приготовили сладкий торт. Длина его составила более 20 метров. Торт был украшен кондитерами совместно с жителями города.

     

     

    Теги:
    Акимат Общество Нидерланды Абайская область Семей
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