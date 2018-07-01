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Посол Кореи - о Денисе Тене: Мы всегда будем помнить нашего друга

20 Июля 2018 18:07 260
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Посол Кореи - о Денисе Тене: Мы всегда будем помнить нашего друга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэ Сик выразил соболезнования родным и близким погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ужасающая весть о внезапной смерти выдающегося фигуриста Дениса Тена поразила меня и всех сотрудников Посольства Кореи в Казахстане. Словами нельзя передать всю печаль, которую мы сейчас испытываем. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дениса Тена, который был не только выдающимся талантом, но и добродушным человеком, который всегда помогал и заботился о близких», - говорится в телеграмме посла.

Дипломат отметил, что смерть Дениса Тена - огромная потеря, как для его родины - Казахстана, так и для корейцев Казахстана. Об его уходе из жизни скорбит и весь народ его исторической родины, отметил Ким Дэ Сик. Посол подчеркнул, что он не только поднял авторитет своей страны, завоевав бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, но и был членом национальной сборной на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Денис Тен является потомком выдающегося борца страны против японских колонизаторов, генерала Мин Гын Хо. Мы всегда будем помнить героя своей страны, близкого друга Республики Корея, Дениса Тена. Глубоко скорбя из-за смерти любимца народа, еще раз выражаем искренние соболезнования родным и близким Дениса Тена, а также мы передаем от лица Правительства и народа Республики Корея слова соболезнования», - написал он.

19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики и настоящий патриот Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли. Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена.

Фото: 24.kz

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Ключевые слова: Происшествия, Денис Тен, Корея,
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Автор:

Дамир Байманов

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