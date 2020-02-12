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вчера 23:55
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Посол Казахстана встретился со спикером Парламента Эстонии
ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - В городе Таллинне состоялась встреча посла Казахстана Нурлана Сейтимова со спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонии Хенном Пыллуаас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе беседы Х. Пыллуаас с удовлетворением отметил положительный для двусторонних отношений факт открытия Посольства Казахстана в Эстонии, выразив уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению казахстанско-эстонского взаимодействия.
Отдельное внимание было уделено деятельности страновых депутатских групп дружбы в парламентах Казахстана и Эстонии.
Посол Н. Сейтимов проинформировал собеседника о ходе проводимых в Казахстане преобразований в политической и социально-экономической сферах.
Стороны сошлись во мнении, что двустороннее сотрудничество в сферах электронного правительства, информационных технологий, сельского хозяйства имеет хорошие перспективы для эффективного роста.
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