Посол Казахстана встретился с Президентом Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Посла Казахстана Габита Сыздыкбекова с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.









В ходе проведенной беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также возможные взаимные визиты на высшем и высоком уровнях.

А. Вучич дал высокую оценку отношениям Казахстана и Сербии, заявив о готовности оказывать поддержку их всестороннему укреплению, и выразил благодарность Нур-Султану за неизменную поддержку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Президент отметил усилия Посольства Казахстана, направленные на развитие взаимодействия между двумя странами в различных сферах, а также на расширение нормативной базы двустороннего сотрудничества. В частности, в настоящее время готовы к подписанию проекты 9 документов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Особое внимание в ходе встречи было также уделено теме восстановления роста национальных экономик в постковидный период.