Посол Казахстана встретился с Президентом Сербии
В ходе проведенной беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также возможные взаимные визиты на высшем и высоком уровнях.
А. Вучич дал высокую оценку отношениям Казахстана и Сербии, заявив о готовности оказывать поддержку их всестороннему укреплению, и выразил благодарность Нур-Султану за неизменную поддержку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.
Президент отметил усилия Посольства Казахстана, направленные на развитие взаимодействия между двумя странами в различных сферах, а также на расширение нормативной базы двустороннего сотрудничества. В частности, в настоящее время готовы к подписанию проекты 9 документов.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Особое внимание в ходе встречи было также уделено теме восстановления роста национальных экономик в постковидный период.