Посол Казахстана встретился с премьер-министром Хорватии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча посла Казахстана Толежана Барлыбаева с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В ходе беседы посол проинформировал главу Правительства РК о январских событиях, отметив меры руководства по восстановлению законности и правопорядка, обеспечению национальной безопасности и контролю по соблюдению прав человека. Дипломат рассказал о задачах нового Правительства РК и итогах его расширенного заседания, подчеркнув незыблемость международных обязательств Казахстана.

Особое внимание уделено разъяснению курса демократических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции «слышащего государства» и социально-ориентированной политики РК.

Т. Барлыбаев выразил признательность А. Пленковичу за содействие развитию двусторонних отношений, в частности в вопросах открытия посольства Хорватии в Казахстане, почетного консульства РК в городе Сплите, расширения деловых и культурных связей. Подчеркнуто, что по итогам 2021 года товарооборот между двумя странами возрос более чем в два раза, и составил 680,96 млн. долларов США, став наивысшим показателем во взаимной торговле с момента установления дипломатических отношений.

Премьер-министр А. Пленкович выразил удовлетворение состоянием казахстанско-хорватских связей, отметив заинтересованность Загреба в дальнейшем развитии сотрудничества. По его оценке, расширению межгосударственного взаимодействия послужит проведение первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также ряд взаимных визитов и культурных мероприятий, запланированных в 2022 году.

Глава правительства пожелал успехов Казахстану в осуществлении масштабной повестки всесторонней модернизации государства, экономики и общества.