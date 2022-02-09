+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посол Казахстана встретился с премьер-министром Хорватии

9 Февраля 2022 22:18
Поделиться:
Посол Казахстана встретился с премьер-министром Хорватии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча посла Казахстана Толежана Барлыбаева с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Новости по теме
Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы
Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы

В ходе беседы посол проинформировал главу Правительства РК о январских событиях, отметив меры руководства по восстановлению законности и правопорядка, обеспечению национальной безопасности и контролю по соблюдению прав человека. Дипломат рассказал о задачах нового Правительства РК и итогах его расширенного заседания, подчеркнув незыблемость международных обязательств Казахстана.

Особое внимание уделено разъяснению курса демократических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции «слышащего государства» и социально-ориентированной политики РК.

Т. Барлыбаев выразил признательность А. Пленковичу за содействие развитию двусторонних отношений, в частности в вопросах открытия посольства Хорватии в Казахстане, почетного консульства РК в городе Сплите, расширения деловых и культурных связей. Подчеркнуто, что по итогам 2021 года товарооборот между двумя странами возрос более чем в два раза, и составил 680,96 млн. долларов США, став наивысшим показателем во взаимной торговле с момента установления дипломатических отношений.

Премьер-министр А. Пленкович выразил удовлетворение состоянием казахстанско-хорватских связей, отметив заинтересованность Загреба в дальнейшем развитии сотрудничества. По его оценке, расширению межгосударственного взаимодействия послужит проведение первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также ряд взаимных визитов и культурных мероприятий, запланированных в 2022 году.

Глава правительства пожелал успехов Казахстану в осуществлении масштабной повестки всесторонней модернизации государства, экономики и общества.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы
Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии
Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Сильный снег ожидается в Алматы
6 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Читайте также
Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы
МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий «Трагического января»
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Сильный снег ожидается в Алматы
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив